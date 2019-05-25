В Подмосковье женщина покусала и избила полицейских до сотрясения мозга

В Подмосковье 32-летняя женщина покусала и избила двух сотрудников полиции, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

22 мая в одном из отделов полиции Ивантеевки подозреваемая напала на находившихся при исполнении правоохранителей. В результате участковый уполномоченный получил сотрясение головного мозга, ушибы и укусы, а сотрудник патрульно-постовой службы — раны от укусов.

На женщину возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, её отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Лайф сообщал, что в Армавире избивших и покусавших полицейского любовников обязали выплатить штрафы.