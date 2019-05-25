Атомный ледокол "Урал" спустили на воду — видео

Читайте также

Атомный ледокол "Урал" спустили на воду — видео

38

Атомоход "благословила" глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая разбила о его борт бутылку крымского шампанского.

Серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220 спустили на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер России Юрий Борисов, полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Глава ЦБ "благословила" ледокол, разбив о его борт бутылку крымского шампанского. После этого сотрудники завода перерезали помогавший удерживать корпус "Урала" задержник, и атомоход спустился на воду под аплодисменты собравшихся людей.

Достройка ледокола будет продолжаться, срок сдачи "Урала" — 2022 год.

Напомним, в сентябре 2017 года на воду был спущен атомный двухреакторный ледокол "Сибирь" проекта 22220.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×