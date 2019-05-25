Атомный ледокол "Урал" спустили на воду — видео

Серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220 спустили на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер России Юрий Борисов, полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Глава ЦБ "благословила" ледокол, разбив о его борт бутылку крымского шампанского. После этого сотрудники завода перерезали помогавший удерживать корпус "Урала" задержник, и атомоход спустился на воду под аплодисменты собравшихся людей.
Достройка ледокола будет продолжаться, срок сдачи "Урала" — 2022 год.
Напомним, в сентябре 2017 года на воду был спущен атомный двухреакторный ледокол "Сибирь" проекта 22220.
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