Прокуратура проверяет инцидент, в котором SSJ-100 получил 30 пробоин

Транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом, в ходе которого самолёт Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" получил 30 пробоин при перелёте из Москвы в Ижевск. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерину Короткову.

Представитель ведомства добавила, что по факту происшествия начата проверка. По её словам, при подготовке к вылету самолёта из Москвы в Ижевск работники наземных служб не отцепили трос заземления, при выпуске шасси он размотался и повредил фюзеляж воздушного судна.

Как сообщалось ранее, посадка прошла в штатном режиме, никто из 63 пассажиров, находящихся на борту самолёта, не пострадал. Лайф публиковал фото с места инцидента.