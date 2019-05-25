В Москве пенсионер перевёл аферистам 7 млн рублей за юридическую консультацию

78-летний житель Москвы перевёл аферистам более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам представителя ведомства, за юридической помощью пенсионер обратился, воспользовавшись одним из номеров в объявлении. Злоумышленники, которые представились работниками фирмы, прежде чем проконсультировать мужчину, предложили перевести на их счёт 80 тысяч рублей и вынуждали и далее совершать подобные операции. В конечном итоге сумма, которую перевёл москвич, достигла семи миллионов.
Фигуранты дела арестованы, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее сообщалось, что пенсионер из ХМАО перевёл лжепрокурорам 785 тысяч рублей.
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