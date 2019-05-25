Житель Дагестана с поддельным дипломом три года работал в больнице

В Дагестане 28-летний мужчина устроился работать в частную клинику рентген-лаборантом, предъявив поддельный диплом о медицинском образовании. Об этом сообщает республиканское МВД.

Три года подозреваемый оставался незамеченным и осуществлял медицинскую деятельность, "диагностируя" у ничего не подозревавших жителей Кизляра различные болезни.

Следователи выясняют, сколько липовых диагнозов успел поставить мужчина, и рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф рассказывал, как в Волгоградской области лжехирург с липовым дипломом полгода проработал в больнице.