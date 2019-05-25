Режиссёр Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы в Каннах

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Режиссёр Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы в Каннах

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Кинорежиссёр Кантемир Балагов. Фото © Instagram / kantemir_balagov

Российский режиссёр Кантемир Балагов удостоился премии Международной федерации кинопрессы за фильм "Дылда". О своём решении жюри премии рассказало на торжественной церемонии во Дворце фестивалей в Каннах.

В пятницу, 24 мая, эта же картина принесла Балагову приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд".

Отметим, что в 2017 году Балагов уже получал приз FIPRESCI (Международная федерация кинопрессы) на Каннском кинофестивале — за ленту "Теснота".

Напомним, фильм "Дылда" рассказывает о двух молодых женщинах, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую, мирную жизнь.

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