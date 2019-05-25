Сталлоне показал в Каннах эпизоды нового фильма о Рэмбо

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Сталлоне показал в Каннах эпизоды нового фильма о Рэмбо

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Фото © Instagram/officialslystallone

Актёр Сильвестр Сталлоне представил на Каннском кинофестивале новый фильм про Джона Рэмбо. Лента называется "Рэмбо V. Последняя кровь", и в Каннах увидели лишь несколько эпизодов из неё, сообщает ТАСС.

Презентация прошла во Дворце фестивалей, Сталлоне сообщил, что мировая премьера пятого фильма о Рэмбо состоится в сентябре 2019 года.

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Returning September 20th # rambo5

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

В новом фильме герой будет бороться против мексиканской мафии, спасать похищенную внучку своей приятельницы и раскроет целую сеть организаторов похищения женщин.

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