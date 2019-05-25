Суд в США частично заблокировал строительство стены на границе с Мексикой

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Суд в США частично заблокировал строительство стены на границе с Мексикой

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Американо-мексиканская граница. Фото © Flickr/qbac07 

Суд в Калифорнии запретил использовать средства из бюджета Министерства обороны США в размере $1 миллиарда на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает CBS News.

Как уточняется, такое решение вынес окружной судья Хейвуд Гиллиам.

Один миллиард долларов был выделен Пентагону на оплату мер, предпринимаемых в рамках борьбы с наркотиками. Гиллиам постановил, что перевод средств на так называемые непредвиденные запросы является "неконституционным".

Одновременно судья отклонил исковую жалобу властей штатов, попросивших приостановить исполнение указа Трампа о строительстве стены на американо-мексиканской границе.

Ранее сообщалось, что для реконструкции части стены в штате Аризона американское оборонное ведомство заключило контракт на $646 млн.

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