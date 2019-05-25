Ростуризм рассчитывает, что РФ войдёт в топ-12 туристических стран к 2025 году

Россия к 2025 году должна войти в топ-12 наиболее популярных туристических направлений в мире по рейтингу Всемирной туристской организации. Такие планы озвучила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

— Целевым ориентиром для нас является достижение показателя совокупного вклада туризма в ВВП страны на уровне 4,8% к 2025 году, а также рост экспорта туристических услуг до $21 млрд к 2025 году, — цитирует её ТАСС.

Чтобы попасть в топ-12, в России намерены упрощать визовый режим, развивать региональные туристические направления, в частности на Дальнем Востоке займутся подготовкой специалистов в сфере туризма, цифровизацией туротрасли, а также будут продвигать её на международном рынке.