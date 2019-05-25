В Казахстане ветер снёс батут с детьми, погиб мальчик — видео

Двое несовершеннолетних были госпитализированы с переломами, ещё один был доставлен в травмопункт.

В Казахстане ребёнок погиб при опрокидывании батута из-за сильного ветра. Инцидент произошёл в Центральном парке Караганды.

Как сообщает МИА "Казинформ", ветер поднял батут, после чего тот упал на железный киоск. Мальчик 2007 года рождения скончался на месте инцидента от полученных травм.

Двоих детей, 2004 и 2012 года рождения, госпитализировали с переломами. Ещё один ребёнок был доставлен в травмопункт с ушибленной рваной раной пальца.

МВД Казахстана призвало предпринимателей приостановить работу батутов до улучшения погодных условий.