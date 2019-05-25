Рами Малек женится на своей возлюбленной из "Богемской рапсодии"

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Рами Малек женится на своей возлюбленной из "Богемской рапсодии"

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Кадр фильма "Богемская рапсодия" / "Кинопоиск"

В картине Малек сыграл Фредди Меркьюри, а Люси Бойнтон — возлюбленную музыканта Мэри Остин.

Актёр Рами Малек женится на актрисе Люси Бойнтон, которая сыграла его возлюбленную в фильме "Богемская рапсодия". Об этом сообщает портал RadarOnline со ссылкой на источники.

По данным издания, свадьбу пара планирует сыграть дважды: сначала на родине Бойнтон — в Великобритании, а затем в США, с семьёй Малека. Церемония бракосочетания может состояться в этом году.

Они говорили о браке целую вечность, и теперь они официально помолвлены, — уточняет источник издания.

Ранее Лайф сообщал, что актёр Рами Малек сыграет главного злодея в новом "Джеймсе Бонде". Лента выйдет на большие экраны 8 апреля 2020 года.

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