Рами Малек женится на своей возлюбленной из "Богемской рапсодии"

В картине Малек сыграл Фредди Меркьюри, а Люси Бойнтон — возлюбленную музыканта Мэри Остин.

Актёр Рами Малек женится на актрисе Люси Бойнтон, которая сыграла его возлюбленную в фильме "Богемская рапсодия". Об этом сообщает портал RadarOnline со ссылкой на источники.

По данным издания, свадьбу пара планирует сыграть дважды: сначала на родине Бойнтон — в Великобритании, а затем в США, с семьёй Малека. Церемония бракосочетания может состояться в этом году.

— Они говорили о браке целую вечность, и теперь они официально помолвлены, — уточняет источник издания.

Ранее Лайф сообщал, что актёр Рами Малек сыграет главного злодея в новом "Джеймсе Бонде". Лента выйдет на большие экраны 8 апреля 2020 года.