В Перми нашли пропавшую после выпускного 11-летнюю школьницу

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В Перми нашли пропавшую после выпускного 11-летнюю школьницу

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Фото © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко

В Перми нашли живой 11-летнюю школьницу, пропавшую после выпускного 24 мая, сообщает URA.RU.

Девочку искали сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи со служебно-разыскными собаками и конная полиция. В поисках также участвовали волонтёры поискового отряда "Лиза алерт" и родители одноклассников школьницы.

По информации из социальных сетей, девочка могла ночевать дома у подруги.

Ранее Лайф сообщал, что в Липецкой области спустя три дня поисков нашли пропавшую школьницу.

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