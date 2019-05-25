В Перми нашли пропавшую после выпускного 11-летнюю школьницу

В Перми нашли живой 11-летнюю школьницу, пропавшую после выпускного 24 мая, сообщает URA.RU.

Девочку искали сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи со служебно-разыскными собаками и конная полиция. В поисках также участвовали волонтёры поискового отряда "Лиза алерт" и родители одноклассников школьницы.

По информации из социальных сетей, девочка могла ночевать дома у подруги.

Ранее Лайф сообщал, что в Липецкой области спустя три дня поисков нашли пропавшую школьницу.