Порошенко дал совет Зеленскому по вопросу освобождения украинских моряков

Бывший президент Украины Пётр Порошенко посоветовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и его команде "не ждать импульса от общества" в вопросе освобождения арестованных в России украинских моряков, а самим "формировать повестку дня".

— Уже не до шуток — время действовать! Каждый украинский политик должен помнить истину — не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить её добросовестности, — написал он в посте в "Фейсбуке".

Также Порошенко поблагодарил украинских дипломатов, которые "остаются на защите реальных национальных интересов", и приветствовал решение морского трибунала ООН, который постановил, что Россия должна освободить моряков Украины, участвовавших в провокации Киева в районе Керченского пролива.

Ранее в МИД РФ, комментируя это решение, заявили о невозможности задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации, сейчас они находятся под арестом.