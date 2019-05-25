МЧС предупредило о сильном дожде, грозе и граде в Москве и Подмосковье

Сильный дождь, гроза, град и порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы. Об этом сообщили в МЧС России.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, такие погодные условия в российской столице и Московской области будут сохраняться до 11 утра 26 мая.

Спасатели обратились к пешеходам, попросив их быть внимательными и осторожными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

ГУ МЧС России по Москве рекомендовало автомобилистам в неблагоприятных погодных условиях снижать скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию на дороге, а также парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Как сообщал Лайф, из-за сильного ветра в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать сутки с 21:00 25 мая.