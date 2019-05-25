Климкин показал фото "победы Украины" по инциденту в Керченском проливе

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе победой Киева. Он также не оценил комментарии Министерства иностранных дел России по этому поводу.

— Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву и поймёте масштаб нашей сегодняшней победы. А так выглядит простое дипломатическое счастье. Поздравляю, — добавил он, прикрепив а "Твиттере" фото обнимающихся коллег.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить моряков Украины, участвовавших в провокации Киева в районе Керченского пролива. В МИД РФ, комментируя это решение, заявили о невозможности задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента.

25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации, сейчас они находятся под арестом.