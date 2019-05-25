Twitter навсегда забанил пользователей, оскорблявших Трампа

"Твиттер" заблокировал аккаунты политических активистов Эда и Брайана Крассенштейнов за создание фейковых аккаунтов для оказания давления на президента США Дональда Трампа.
Brian and Ed Krassenstein were suspended for "operating multiple fake accounts and purchasing account interactions," a Twitter spokesperson told @thedailybeast. https://t.co/dKcmeVRLST— Twitter Moments (@TwitterMoments) May 24, 2019
— Правила "Твиттера" распространяются на всех. Использование нескольких поддельных учётных записей строго запрещено, — цитирует представителей соцсети Deadline.
Активисты заявили, что не нарушали правил, и раскритиковали соцсеть за необоснованные нападки, требуя предоставить доказательства.
— Наши множественные аккаунты не нарушают условия "Твиттера", но они (Представители соцсети. — Прим. Лайфа) имеют право забанить любого, кого захотят. Чего они не должны делать, так это пятнать наши имена, — написал Эд Крассенштейн в "Фейсбуке".
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