Twitter навсегда забанил пользователей, оскорблявших Трампа

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Twitter навсегда забанил пользователей, оскорблявших Трампа

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Фото © Twitter / Donald J. Trump

"Твиттер" заблокировал аккаунты политических активистов Эда и Брайана Крассенштейнов за создание фейковых аккаунтов для оказания давления на президента США Дональда Трампа.

— Правила "Твиттера" распространяются на всех. Использование нескольких поддельных учётных записей строго запрещено, — цитирует представителей соцсети Deadline.

Активисты заявили, что не нарушали правил, и раскритиковали соцсеть за необоснованные нападки, требуя предоставить доказательства.

Наши множественные аккаунты не нарушают условия "Твиттера", но они (Представители соцсети. — Прим. Лайфа) имеют право забанить любого, кого захотят. Чего они не должны делать, так это пятнать наши имена, — написал Эд Крассенштейн в "Фейсбуке".

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