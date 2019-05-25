Во Франции за сутки испекли 2217 блинов на одной сковороде, установив рекорд

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Во Франции за сутки испекли 2217 блинов на одной сковороде, установив рекорд

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Фото © Pixabay

Жители департамента Майен установили мировой рекорд, сумев испечь за сутки 2217 блинов.

Как уточняется, 20 сотрудников отеля Ibis Le relais d'Armor во французском городе Лаваль готовили блины с 24 мая, пользуясь одной сковородой.

Мировой рекорд, таким образом, установлен: всего 2217 блинов, которые все продали. Прибыль пойдёт ассоциации Arc en Ciel, которая воплощает мечты больных детей, — сообщает радиостанция France Bleu.

По предварительным данным, стоимость каждого блина составила 50 центов, в итоге ассоциации выписали чек в размере 1120 долларов.

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