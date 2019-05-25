Во Франции за сутки испекли 2217 блинов на одной сковороде, установив рекорд

Жители департамента Майен установили мировой рекорд, сумев испечь за сутки 2217 блинов.
Как уточняется, 20 сотрудников отеля Ibis Le relais d'Armor во французском городе Лаваль готовили блины с 24 мая, пользуясь одной сковородой.
— Мировой рекорд, таким образом, установлен: всего 2217 блинов, которые все продали. Прибыль пойдёт ассоциации Arc en Ciel, которая воплощает мечты больных детей, — сообщает радиостанция France Bleu.
По предварительным данным, стоимость каждого блина составила 50 центов, в итоге ассоциации выписали чек в размере 1120 долларов.
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