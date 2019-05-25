На пенсионерку, устроившую драку на рейсе в Симферополь, завели дело

В отношении нетрезвой пожилой пассажирки, устроившей драку с бортпроводником на борту самолёта, заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ГСУ СК РФ по республике Крым.

В заявлении отметили, что своими действиями обвиняемая "продемонстрировала пренебрежительное отношение к находящимся на борту воздушного судна лицам, тем самым создав реальную угрозу безопасности полёта и жизни пассажиров".

Ранее Лайф сообщал, что 16 мая пассажирка рейса Москва — Симферополь во время приземления самолёта отстегнула ремень безопасности, встала с кресла и пошла в сторону выхода. В ответ на протест бортпроводника она устроила скандал, который перерос в драку.