В НАТО призвали Россию немедленно освободить украинских моряков

Североатлантический альянс отреагировал на решение Международного трибунала по морскому праву, призвав Россию немедленно освободить задержанных украинских моряков.

— НАТО неоднократно давало понять, что нет никакого оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих, — приводит слова своего источника в альянсе РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, задержанных в районе Керченского пролива после провокации со стороны Киева с незаконным пересечением границы РФ. В МИД РФ отметили, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать данную ситуацию. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение решения трибунала может стать шагом к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. Трое из них были сотрудниками СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил всем морякам арест до 24 июля.