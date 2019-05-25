В НАТО призвали Россию немедленно освободить украинских моряков

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В НАТО призвали Россию немедленно освободить украинских моряков

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Фото © РИА "Новости" / Михаил Маркив

Североатлантический альянс отреагировал на решение Международного трибунала по морскому праву, призвав Россию немедленно освободить задержанных украинских моряков.

НАТО неоднократно давало понять, что нет никакого оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих, — приводит слова своего источника в альянсе РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, задержанных в районе Керченского пролива после провокации со стороны Киева с незаконным пересечением границы РФ. В МИД РФ отметили, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать данную ситуацию. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение решения трибунала может стать шагом к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. Трое из них были сотрудниками СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил всем морякам арест до 24 июля.

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