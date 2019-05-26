В Германии на деревьях повис небольшой самолёт

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В Германии на деревьях повис небольшой самолёт

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Фото: © Twitter/General-Anzeiger‏

Как сообщили в полиции, у пилота при посадке возникли проблемы с боковым ветром.

В Германии небольшой двухместный самолёт застрял вверх тормашками в кронах деревьев на высоте четырёх метров. Об этом сообщает WA со ссылкой на источники в полиции.

По предварительным данным, супруги, застрявшие в самолёте, на пару часов одолжили его на аэродроме Хэнгсен.

Проблемы начались при заходе на посадку, которая после короткого контакта с Землёй привела к тому, что пилот потерял управление над летательным аппаратом.

При приземлении пилоту, очевидно, пришлось бороться с боковым ветром, — пояснили в полиции.

Инцидент произошёл в коммуне Хольцвиккеде. По поступившим от полиции данным, никто не пострадал.

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