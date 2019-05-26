В Германии на деревьях повис небольшой самолёт

Как сообщили в полиции, у пилота при посадке возникли проблемы с боковым ветром.

Ein mit zwei Personen besetztes Kleinflugzeug ist am Samstag im nordrhein-westfälischen #Holzwickede kopfüber in einer Baumkrone hängengeblieben. https://t.co/8f4QwNOi4O pic.twitter.com/pA1d3TFsPA — General-Anzeiger (@gabonn) May 25, 2019

В Германии небольшой двухместный самолёт застрял вверх тормашками в кронах деревьев на высоте четырёх метров. Об этом сообщает WA со ссылкой на источники в полиции.

По предварительным данным, супруги, застрявшие в самолёте, на пару часов одолжили его на аэродроме Хэнгсен.

Проблемы начались при заходе на посадку, которая после короткого контакта с Землёй привела к тому, что пилот потерял управление над летательным аппаратом.

— При приземлении пилоту, очевидно, пришлось бороться с боковым ветром, — пояснили в полиции.

Инцидент произошёл в коммуне Хольцвиккеде. По поступившим от полиции данным, никто не пострадал.