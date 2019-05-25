Ещё трёх россиянок выписали из больницы после ДТП с автобусом в Италии

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Ещё трёх россиянок выписали из больницы после ДТП с автобусом в Италии

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Фото Twitter.com / The Local Italy‏

Трёх россиянок, пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в итальянском регионе Тоскана, выписали из больницы. Об этом в "Твиттере" сообщает Посольство РФ в Италии.

25 мая три пострадавшие в результате ДТП гражданки России были выписаны из больниц г. Сиены и в сопровождении дипломатов посольства доставлены в аэропорт, откуда вылетели в Россию, — говорится в сообщении.

Напомним, ДТП произошло утром в среду, 22 мая, в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена — Флоренция. Причины трагедии ещё устанавливаются. Пока известно лишь, что автобус сошёл с трассы и перевернулся на правый бок. В числе погибших оказалась гражданка России.

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