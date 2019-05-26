Наркобарона Коротышку заподозрили в подготовке побега из тюрьмы

Просьбу о смягчении условий содержания в тюрьме, поступившей от экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, в Прокуратуре США назвали частью плана побега.

По предварительным данным, ранее адвокаты заключённого обратились в суд с жалобой на "жестокие" условия содержания подопечного.

По их словам, Гусман более двух лет испытывает постоянный шум и не может совершать прогулки на свежем воздухе. Представители прокуратуры ответили, что в данной тюрьме заключённые могут выбираться для этих целей только на крышу.

Приняв во внимание тот факт, что Коротышка уже сбегал из тюрем, они заявили, что он наверняка планирует сбежать вновь.

— Один из побегов обвиняемого был осуществлён путём строительства сложного вентилируемого тоннеля длиной более мили. В сравнении с этим попытка бегства с крыши на вертолёте или каким-либо другим способом представляется вполне возможным делом, — цитирует заявление прокуратуры телекомпания CNN.

Напомним, в январе 2017 года Коротышка был передан властям США. Ему предъявили обвинения по 17 статьям, среди которых — "Сбыт и перевозка наркотиков", "Отмывание денег" и "Убийство". Судебные слушания начались 13 ноября 2018 года. Ему грозит несколько пожизненных сроков. Ранее во время следствия правоохранителям удалось выяснить, что Гусман планировал перевозить кокаин в нефтяных танкерах.