Наркобарона Коротышку заподозрили в подготовке побега из тюрьмы

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Наркобарона Коротышку заподозрили в подготовке побега из тюрьмы

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Фото: © Flickr/Jeso Carneiro

Просьбу о смягчении условий содержания в тюрьме, поступившей от экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, в Прокуратуре США назвали частью плана побега.

По предварительным данным, ранее адвокаты заключённого обратились в суд с жалобой на "жестокие" условия содержания подопечного.

По их словам, Гусман более двух лет испытывает постоянный шум и не может совершать прогулки на свежем воздухе. Представители прокуратуры ответили, что в данной тюрьме заключённые могут выбираться для этих целей только на крышу.

Приняв во внимание тот факт, что Коротышка уже сбегал из тюрем, они заявили, что он наверняка планирует сбежать вновь.

Один из побегов обвиняемого был осуществлён путём строительства сложного вентилируемого тоннеля длиной более мили. В сравнении с этим попытка бегства с крыши на вертолёте или каким-либо другим способом представляется вполне возможным делом, — цитирует заявление прокуратуры телекомпания CNN.

Напомним, в январе 2017 года Коротышка был передан властям США. Ему предъявили обвинения по 17 статьям, среди которых — "Сбыт и перевозка наркотиков", "Отмывание денег" и "Убийство". Судебные слушания начались 13 ноября 2018 года. Ему грозит несколько пожизненных сроков. Ранее во время следствия правоохранителям удалось выяснить, что Гусман планировал перевозить кокаин в нефтяных танкерах.

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