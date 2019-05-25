В Иране рассказали о наличии оружия, способного "отправить на дно" корабли США

Иран обладает современным вооружением, способным потопить американские корабли, находящиеся в Персидском заливе. Об этом агентству Mizan рассказал советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

— Америка отправляет два корабля в регион. Если они совершат какую-то глупость, мы отправим эти корабли на морское дно вместе с экипажем и самолётами или двумя ракетами или секретным оружием, — заявил Корбани.

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия и ещё несколько стран Персидского залива разрешили США разместить свои войска на их территории, а корабли — в водах залива, чтобы предостеречь Иран от любых враждебных действий. При этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна не хочет войны, и выразил уверенность, что вооружённого противостояния с Соединёнными Штатами не предвидится.