В Иране рассказали о наличии оружия, способного "отправить на дно" корабли США

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В Иране рассказали о наличии оружия, способного "отправить на дно" корабли США

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Фото: © Flickr/yeowatzup

Иран обладает современным вооружением, способным потопить американские корабли, находящиеся в Персидском заливе. Об этом агентству Mizan рассказал советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

Америка отправляет два корабля в регион. Если они совершат какую-то глупость, мы отправим эти корабли на морское дно вместе с экипажем и самолётами или двумя ракетами или секретным оружием, — заявил Корбани.

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия и ещё несколько стран Персидского залива разрешили США разместить свои войска на их территории, а корабли — в водах залива, чтобы предостеречь Иран от любых враждебных действий. При этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна не хочет войны, и выразил уверенность, что вооружённого противостояния с Соединёнными Штатами не предвидится.

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