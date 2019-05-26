Юрист намерен добиться ареста всех активов Порошенко

Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР материалы по второму делу против бывшего президента Украины.

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается добиться ареста всех финансовых активов Петра Порошенко через суд. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "112 Украина".

Юрист также сказал, что в Государственное бюро расследований направлены материалы по второму делу против Порошенко, не уточнив, при этом, какие именно.

— Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований. По этому вопросу ожидаем в течение нескольких недель ходатайство в суд, мы будем на этом настаивать, потому что я заявитель по этим вопросам. Моё ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов, — пояснил Портнов.

Как ранее писал Лайф, это уже не первое уголовное дело, возбуждённое против Порошенко с подачи Портнова. Несколько дней назад тот подал заявление против Порошенко по обвинению в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий. Государственное бюро расследований рассмотрело предоставленные Портновым материалы, и дело было оперативно возбуждено. Позже на бывшего президента завели ещё одно расследование о махинациях на $300 млн.