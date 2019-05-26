Пользователи соцсетей рассказали, как армия США повлияла на их жизнь

Помимо восторженных отзывов о физической и эмоциональной закалке встретилось много негативных.

На официальной странице американской армии в " Твиттере " спросили о том, как служба повлияла на жизнь военных.

Своим мнением поделилось около восьми тысяч человек, мнения которых разделились: помимо отзывов о том, что армия делает сильнее, эмоционально закаляет и наполняет жизнь смыслом, есть критическая оценка о влиянии вооружённых сил на страну, мир и отдельно взятого человека.

Многие рассказали, как военная служба разрушила их жизнь.

— Как служба повлияла на меня? Она разрушила мою жизнь. Не из-за тех кошмаров, что я видел. <…> А потому, что, когда я вернулся домой, армия выбросила меня на обочину, — написал @SmokeShip.

— У меня есть друг, чей отец был военным врачом в Ираке. С тех пор он уединился в Великобритании, принимая антидепрессанты и крича по ночам. Он говорит, что видит изуродованные тела иракских детей в своих кошмарах. Несмотря на то что он мусульманин, он выпивает бутылку алкоголя перед сном, чтобы выстоять перед страхом, — написал @Goodboy11112222

— Мой муж, морской пехотинец, был ранен в Ираке, потерял ногу, стал наркоманом из-за болеутоляющих, а затем умер, — рассказала @KarieWrites.

— Я не служил, но моя мама — да. Её изнасиловал один из её командиров. Моя семья и я не знали об этом почти 15 лет после того, как она прекратила работать. Сейчас у неё посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, — поделилась @dazzymaiee.

— Мой дедушка служил во Вьетнаме. Когда мне было 6 лет, он выстрелил себе в голову из-за депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Я так и не узнал, кем он был из-за тебя, — предъявил обвинение @Ghostedarmy.

Некоторые люди особенно заострили внимание на последствиях использования американской армией Agent Orange.

— Отцу моего соседа ампутировали ногу после многих лет лечения из-за Agent Orange, — поделилась @tinsbabe.

— Мой любимый папа не может рассказать сам, потому что умер почти три года назад от рака после многих лет борьбы. <…> Десятилетия нескончаемого лечения — и все из-за Agent Orange, — написал @MBwendeAnderson.