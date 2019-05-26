Зеленского раскритиковали за отказ подключить Медведчука к переговорам с РФ

Представлять интересы Украины на переговорах с Россией должен глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Такое мнение выразили евродепутаты от Великобритании Найтан Хилл и Девид Коберн.

По их словам, Европарламент с сожалением воспринял новость о том, что администрация нового президента Незалежной не планирует подключать Медведчука к переговорному процессу.

— Очень печально, что господин Медведчук почувствовал, что он больше не имеет возможности, не имеет поддержки президента Зеленского в качестве посредника между Украиной и Россией, — цитирует Хилла канал "112 Украина".

Он также добавил, что в ЕС надеются на то, что Москве и Киеву удастся наладить диалог.

Ранее Медведчук заявил, что не будет представлять интересы Киева в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины. Свою позицию он объяснил тем, что расходится с Зеленским во мнениях по ряду принципиальных для него вопросов.