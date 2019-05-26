Зеленский станцевал на сцене "Лиги смеха" — видео

Президент Украины Владимир Зеленский появился на сцене проекта "Лига смеха", ведущим которого он был на протяжении долгого времени. Видео его выхода в "Инстаграме" опубликовал украинский гимнаст Олег Верняев.

На кадрах видно, как Зеленский под оглушительные овации зала потанцевал вместе с участниками юмористического проекта и поприветствовал собравшихся в зале зрителей.

После этого он передал микрофон и бразды правления в "Лиге смеха" другому участнику "Квартала 95" — Евгению Кошевому.