Зеленский станцевал на сцене "Лиги смеха" — видео

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Зеленский станцевал на сцене "Лиги смеха" — видео

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Президент Украины Владимир Зеленский появился на сцене проекта "Лига смеха", ведущим которого он был на протяжении долгого времени. Видео его выхода в "Инстаграме" опубликовал украинский гимнаст Олег Верняев.

На кадрах видно, как Зеленский под оглушительные овации зала потанцевал вместе с участниками юмористического проекта и поприветствовал собравшихся в зале зрителей.

После этого он передал микрофон и бразды правления в "Лиге смеха" другому участнику "Квартала 95" — Евгению Кошевому.

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