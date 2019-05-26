Представители Мадуро и Гуайдо встретятся на переговорах в Осло

Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо встретятся в Осло на следующей неделе, чтобы разрешить политический кризис. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии.
— Объявляем, что представители главных политических сил Венесуэлы приняли решение вернуться в Осло, чтобы продолжить процесс (переговоров. — Прим. Лайфа) при содействии Норвегии, — говорится в сообщении.
Ранее правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом отправилась в Норвегию для поиска возможных вариантов дипломатической встречи с оппозицией.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени