Представители Мадуро и Гуайдо встретятся на переговорах в Осло

МИД Норвегии объявил о встрече главных политических сил Венесуэлы с целью разрешить конфликт дипломатическим способом.

Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо встретятся в Осло на следующей неделе, чтобы разрешить политический кризис. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии.

— Объявляем, что представители главных политических сил Венесуэлы приняли решение вернуться в Осло, чтобы продолжить процесс (переговоров. — Прим. Лайфа) при содействии Норвегии, — говорится в сообщении.

Ранее правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом отправилась в Норвегию для поиска возможных вариантов дипломатической встречи с оппозицией.