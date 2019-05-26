СМИ: Среди открывших огонь по бразильскому бару были сотрудники полиции

Четверо полицейских оказались причастны к нападению на бар в городе Белен, где 19 мая в ходе стрельбы погибли 11 человек.

По данным телеканала Globo, один из обвиняемых в настоящий момент скрывается, ещё двое сдались в полицию после того, как арестовали их сослуживца.

Кроме того, были задержаны трое гражданских, которых также подозревают в причастности к произошедшему.

В настоящий момент ведётся расследование, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 19 мая в бар ворвались семь человек и открыли огонь по постояльцам. В результате нападения скончались пять женщин и шесть мужчин, в том числе владелец заведения.