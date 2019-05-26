Кандидаты на пост президента Литвы выступили против нагнетания полемики с РФ

При этом в Вильнюсе уверены, что смена курса в отношениях двух стран будет нецелесообразной.

Прошедшие во второй тур президентских выборов в Литве кандидаты Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните в интервью АР выступили против нагнетания полемики в адрес России.

При этом они оба уверены, что смена курса в отношениях двух стран будет нецелесообразной.

— Слишком резкая полемика [с РФ] — это не выход. Мы не можем закрыть все двери с нашим соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях, — заявил Науседа.

Его противница выразила схожее мнение, добавив, что причин для изменения отношений с Россией у Литвы нет.

Добавим, что 26 мая в Литве состоится второй тур президентских выборов. По результатам первого у экономиста Гитанаса Науседы 31,52% голосов избирателей, тогда как у экс-министра финансов республики Ингриды Шимоните 26,76%.