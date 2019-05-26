Тренер сборной Канады не удивился проигрышу России на ЧМ по хоккею

Ален Виньо отметил, что это конкурентный турнир, в котором любой может обыграть любого, однако команда Финляндии всё же оказалась сильнее.

Главный тренер сборной Канады по хоккею не удивился победе финской команды в матче с российской сборной, поскольку та сыграла сильнее. Об этом Ален Виньо сообщил на пресс-конференции.

— Не удивлён поражению российской команды от финнов. Это конкурентный турнир. Любая команда может обыграть любую. Сборная Финляндии сегодня была сильнее, поэтому мы сыграем с ней. Это будет тяжёлый матч, — заявил Виньо.

Он также добавил, что перед турниром у его команды было всего пять тренировок и один выставочный матч. И как таковая команда получилась сформированной как на льду, так и за его пределами, в связи с чем поздно менять стратегию в следующем матче, отметил Виньо, намереваясь использовать ту же систему, что и с чехами.

Напомним, что сборная России проиграла финнам со счётом 0:1 в полуфинале ЧМ в Словакии.

В воскресенье сборная Канады, которая ранее разгромила чехов в полуфинале, встретится с командой Финляндии в финале чемпионата мира.