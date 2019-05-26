В США в ходе стрельбы в баре пострадало 10 человек

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В США в ходе стрельбы в баре пострадало 10 человек

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Фото © Twitter / Andrew Adamson

По меньшей мере 10 человек получили ранения в ходе стрельбы в штате Нью-Джерси, сообщает агентство Associated Press.

Как уточняется, среди пострадавших — пять женщин и пять мужчин, возраст варьируется от 23 до 36 лет. Всех раненых госпитализировали.

Двоих уже выписали из больницы, ещё двое находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, сообщение о стрельбе поступило 25 мая в 00:25 по местному времени (7:25 по мск).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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