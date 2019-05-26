В США в ходе стрельбы в баре пострадало 10 человек

По меньшей мере 10 человек получили ранения в ходе стрельбы в штате Нью-Джерси, сообщает агентство Associated Press.

TRENTON VIOLENCE: Police say 10 people were shot early this morning outside Ramoneros Liquor and Bar on Brunswick Avenue. Victims include 5 men & 5 women. No official word on their conditions or potential suspects. We’re live with the latest on @FOX29philly starting at 7 pic.twitter.com/GqU4M8Ge8K — Kelly Rule (@KellyRuleTV) May 25, 2019

Как уточняется, среди пострадавших — пять женщин и пять мужчин, возраст варьируется от 23 до 36 лет. Всех раненых госпитализировали.

Двоих уже выписали из больницы, ещё двое находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, сообщение о стрельбе поступило 25 мая в 00:25 по местному времени (7:25 по мск).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.