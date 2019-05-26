Лидер "Океана Эльзы" рассказал, зачем он идёт в Раду

Музыканту преподнесли значимый подарок, благодаря которому он не забывает о нуждающихся, по его словам, в помощи украинцев.

Лидер группы "Океан Эльзы" и глава недавно сформированной партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил своей главной задачей вызволение граждан Украины, находящихся в заключении на территории России. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

— Мы сделаем всё, чтобы как можно быстрее и политические заключённые, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом своё персональное задание, — заявил Вакарчук.

При этом он рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока надел ему на руку браслет, который не позволил бы забыть, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.

Музыкант также добавил, что браслет каждый день напоминает о его цели в Верховной раде — чтобы такие люди, как Виктор Сорока, Олег Сенцов и другие вернулись домой живыми и здоровыми.

Как ранее писал Лайф, лидер группы "Океан Эльзы" объявил о начале политической карьеры и создании партии. Он добавил, что его "Голос" примет участие в выборах в Верховную раду.