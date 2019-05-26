Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.

Как уточняется, в интервью Ксении Собчак певец заявил, что ради славы Пригожин готов даже унизить свою жену, облив её тем, чем Киркоров обливался в клипе на песню "Ибица".

Продюсер возразил, что "слишком любит и уважает свою женщину" и никогда бы не согласился на подобное.

Он также признался, что от его гнева народного артиста России спасло своевременное вмешательство Валерии.

По мнению Пригожина, нападки Киркорова вызваны ревностью.

— Может быть, он меня ревнует к Валерии, вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня, — цитирует продюсера НТВ.