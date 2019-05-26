Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

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Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

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Коллаж © Instagram/fkirkorov/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.

Как уточняется, в интервью Ксении Собчак певец заявил, что ради славы Пригожин готов даже унизить свою жену, облив её тем, чем Киркоров обливался в клипе на песню "Ибица".

Продюсер возразил, что "слишком любит и уважает свою женщину" и никогда бы не согласился на подобное.

Он также признался, что от его гнева народного артиста России спасло своевременное вмешательство Валерии.

По мнению Пригожина, нападки Киркорова вызваны ревностью.

Может быть, он меня ревнует к Валерии, вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня, — цитирует продюсера НТВ.

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