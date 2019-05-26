Футбольный судья забил гол и засчитал его — видео

Читайте также

Футбольный судья забил гол и засчитал его — видео

26

Клуб "Харкемасе Бойз", в ворота которого попал мяч, явно остался недоволен таким решением.

В матче заключительного тура высшей лиги любительского футбола в Голландии главный арбитр засчитал гол, который сам и забил в ворота клуба "Харкемасе Бойз". Об этом клуб написал в Twitter.

Что ты делаешь, судья? — возмущается и восклицает "Харкемасе Бойз" — Судья, который забивает гол в матче. Это случилось!

В результате нападения команды "Хоек" мяч срикошетил несколько раз, угодив в ногу судьи, не успевшего увернуться, после чего преодолел линию ворот. Футболисты возмутились, однако арбитр всё же засчитал гол.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×