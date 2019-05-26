Футбольный судья забил гол и засчитал его — видео

Клуб "Харкемасе Бойз", в ворота которого попал мяч, явно остался недоволен таким решением.

Nog nooit meegemaakt dit pic.twitter.com/sGyixN0gFb — Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) May 25, 2019

В матче заключительного тура высшей лиги любительского футбола в Голландии главный арбитр засчитал гол, который сам и забил в ворота клуба "Харкемасе Бойз". Об этом клуб написал в Twitter.

— Что ты делаешь, судья? — возмущается и восклицает "Харкемасе Бойз" — Судья, который забивает гол в матче. Это случилось!

В результате нападения команды "Хоек" мяч срикошетил несколько раз, угодив в ногу судьи, не успевшего увернуться, после чего преодолел линию ворот. Футболисты возмутились, однако арбитр всё же засчитал гол.