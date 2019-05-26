Конгресс согласился временно не раскрывать финансы Трампа

Упор демократов в расследовании ложится на Deutsche Bank и другие банки, к которым направлены повестки на раскрытие информации.

Спецкомитет по разведке и Комитет по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США согласились не настаивать на немедленном получении выписки о финансах Дональда Трампа, его семьи и группы компаний Trump Organization. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Разбирательства решили отложить до тех пор, пока суд завершит рассмотрение апелляции адвокатов президента США.

— Стороны достигли договорённости по вопросу исполнения повесток на время процесса рассмотрения апелляции истцов, — приводит телекомпания выдержку из судебных документов.

Как писала газета The New York Times, в минувшую среду суд отклонил иск президента США, членов его семьи и Trump Organization, просивших наделить Deutsche Bank и другие банки правом не предоставлять о них информацию Конгрессу США. Судья Эдгардо Рамос отказался заблокировать повестки к финансовым организациям от демократов.

По сообщению The New York Times, Deutsche Bank, выделивший Трампу $2 млрд ещё до его избрания президентом, и другие банки, по расчёту американских законодателей, могут помочь выявить связь между президентом США и представителями России.

Ранее Лайф писал, Минфин США дважды отказался предоставлять налоговые декларации Трампа палате представителей.