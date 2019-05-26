Конгресс согласился временно не раскрывать финансы Трампа

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Конгресс согласился временно не раскрывать финансы Трампа

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Фото: © РИА "Новости" / Ирина Калашникова

Упор демократов в расследовании ложится на Deutsche Bank и другие банки, к которым направлены повестки на раскрытие информации.

Спецкомитет по разведке и Комитет по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США согласились не настаивать на немедленном получении выписки о финансах Дональда Трампа, его семьи и группы компаний Trump Organization. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Разбирательства решили отложить до тех пор, пока суд завершит рассмотрение апелляции адвокатов президента США.

Стороны достигли договорённости по вопросу исполнения повесток на время процесса рассмотрения апелляции истцов, — приводит телекомпания выдержку из судебных документов.

Как писала газета The New York Times, в минувшую среду суд отклонил иск президента США, членов его семьи и Trump Organization, просивших наделить Deutsche Bank и другие банки правом не предоставлять о них информацию Конгрессу США. Судья Эдгардо Рамос отказался заблокировать повестки к финансовым организациям от демократов.

По сообщению The New York Times, Deutsche Bank, выделивший Трампу $2 млрд ещё до его избрания президентом, и другие банки, по расчёту американских законодателей, могут помочь выявить связь между президентом США и представителями России.

Ранее Лайф писал, Минфин США дважды отказался предоставлять налоговые декларации Трампа палате представителей.

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