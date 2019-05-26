Женщине удалось прожить две недели в гавайских джунглях, питаясь листьями

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Женщине удалось прожить две недели в гавайских джунглях, питаясь листьями

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Видео © Facebook/Findamanda

На острове Мауи (штат Гавайи, США) обнаружили 35-летнюю женщину, пропавшую две недели назад, пишет The Sun.

<p>Фото © Facebook/<strong><ins>Findamanda</ins></strong></p>

Как уточняется, инструктор по йоге Аманда Эллер 8 мая отправилась в поход и не вернулась. Как выяснилось, женщина заблудилась в лесном заповеднике Макавао и больше двух недель питалась водой и листьями, чтобы выжить.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/javier.cantellops?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCSO5TlNAAuIIWHYfAREOqYvwzc14gwibmNjIAGi8hS-RQhxUE_spugyL6DynYKfYx2_e5A_0yJeN_8&hc_ref=ARQlYGzOODIaqqiOmj5TGwZiukcCbjVSDyf7QMeMtEH6_mR3Zu6UlfNu1nAjuxsr1KM&fref=nf" target="_blank"><strong><ins>Javier Cantellops</ins></strong></a></p>

Родные и близкие Аманды сообщили о пропаже в соцсетях и запустили кампанию на краудфандинговой платформе GoFundMe, обратившись ко всем неравнодушным с просьбой оказать финансовую помощь.

В масштабных поисках приняли участие более сотни человек, благодаря двоим из добровольцев женщину удалось найти.

В Сети опубликовали кадры её спасения.

Уже 25 мая спасённая, лёжа в постели, записала видео, в котором выразила благодарность всем, кто принимал участие в её поисках.

Последние 17 дней были самыми трудными в моей жизни, — призналась она.

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