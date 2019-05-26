В Японии столкнулись два судна, четыре человека пропали без вести

Два японских грузовых судна столкнулись в акватории Тихого океана, в 11 км от берега префектуры Тиба, сообщает NHK.

Отмечается, что в результате аварии одно из них затонуло. Четверо из пяти членов экипажа пропали без вести, а ещё одному удалось спасти. Его жизни ничего не угрожает.

Причиной аварии могли стать тяжёлые погодные условия. Отмечается, что на момент аварии в месте ЧП была плохая видимость. В настоящее время береговая охрана ищет пропавших моряков.