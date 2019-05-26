"Роскосмос" повысит грузоподъёмность "Ангары" благодаря разгонному блоку

Создание кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара" ради увеличения её возможностей потребует от "Роскосмоса" расходов на сумму 9,1 млрд рублей до 2026 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Кислородный разгонный блок КВТК планируется создать для тяжёлых ракет-носителей "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В".
— Создание комплекса кислородно-водородного разгонного блока (Шифр опытно-конструкторской работы "Двина-КВТК"), — приводится информация на сайте госзакупок.
По информации, предоставленной директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным 23 мая на лекции в МГУ, благодаря разгонному блоку ракеты класса "Ангара" при пуске с космодрома Восточный смогут выводить на геостационарную орбиту с использованием КВТК полезную нагрузку массой в 5 тонн по сравнению с ДМ-03 (3,5–4,1 тонны).
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