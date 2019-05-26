Резервный борт UTair вылетел из Сургута в Таджикистан

Авиакомпания UTair отправила пассажиров рейса Сургут — Худжанд, которые вернулись в аэропорт отправления из-за поломки самолёта, резервным бортом. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе сургутского аэропорта.

Отмечается, что самолёт вылетел в 2:30 по московскому времени. На время его ожидания всем пассажирам были предоставлены гостиница и питание.

Напомним, вечером 25 мая лайнер Boeing 737-500, вылетевший из Сургута в Худжанд, был вынужден вернуться в аэропорт сибирского города из-за срабатывания датчика стабилизатора после взлёта самолёта. Данный инцидент проверят следователи.