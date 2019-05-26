В США арестован менеджер Стэна Ли, который его обворовывал

Кийе Моргану уже предъявлялось обвинение в попытках захватить бизнес главного редактора Marvel.

Бывший менеджер легендарного создателя множества персонажей комиксов Marvel Стэна Ли Кийя Морган арестован по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю. Об этом пишет AP.

По его данным, Кийе Моргану инкриминируется то, что он наживался на славе главного редактора Marvel Comics, использовал его вслепую и действовал без его ведома. Согласно информации следствия, Морган присвоил более $262 тысяч, заработанных Ли за счёт раздачи автографов в мае 2018 года.

Ранее Кийя Морган уже совершал неправомерные поступки, так, например, "бывший воспитанник и помощник Стэна Ли" в июне 2018 года перевёз американскую стареющую легенду из его дома в охраняемый кондоминиум (совместное владение комплексом недвижимости несколькими собственниками. — Прим. Лайфа) в Беверли-Хиллз, убедив того, что его жизни угрожает опасность.

Как объяснила впоследствии дочь Ли, Морган манипулировал умственно отсталым к тому времени Стэном Ли, не давая ему видеться с семьёй и друзьями, и пытался взять под контроль его бизнес.

После этого Моргану было предъявлено судебное постановление, запрещающее ему приближаться к семье Ли на расстояние 90 метров.