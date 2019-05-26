Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в диалоге с оппозицией

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Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в диалоге с оппозицией

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Глава государства подчеркнул, что в Осло его делегация отправляется с готовностью работать.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил власти Норвегии за предоставление площадки для переговоров его представителей с оппозицией. Об этом лидер Боливарианской Республики написал в своём аккаунте в "Твиттере".

Я благодарю правительство Норвегии за его усилия по содействию диалогу о мире и стабильности в Венесуэле, — отметил Мадуро.

Глава государства подчеркнул, что в Осло его делегация отправляется с готовностью работать.

Ранее стало известно, что представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо встретятся в Осло на следующей неделе, чтобы разрешить политический кризис.

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