Среди задержанных в ДНР бойцов ВСУ оказался 54-летний солдат

Среди украинских военнослужащих, задержанных со взрывчаткой на территории ДНР, оказались бойцы в возрасте 54, 49 и 48 лет. Соответствующие данные сообщила в "Фейсбуке" украинский волонтёр Дарья Андрусенко-Якотюк.

Как уточняется, задержанные направлялись в пункт дислокации бригады и приняли решение сократить путь. В итоге они оказались на территории, неподконтрольной Киеву.

Ранее сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР задержали восемь военнослужащих ВСУ, у которых нашли не только форму и поддельные документы сотрудников правоохранительных органов ДНР, но и взрывные устройства.