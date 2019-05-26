В американском парке развлечений на водных горках пострадали три человека

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В американском парке развлечений на водных горках пострадали три человека

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Фото © Twitter / Tabatha Independent Scentsy Consultant

Капсула, в которой находились посетители, должна была притормозить в конце спуска благодаря насосу, но он не сработал.

В результате сбоя в работе водных горок в парке отдыха и развлечений в Риверсайде три человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил ABC со ссылкой на городскую пожарную службу.

По его информации, пострадали посетители 10, 31 и 57 лет, состояние последнего оценивается как критически тяжёлое.

Пострадавшие находились в капсуле, сплавляющейся вниз по горке, которая должна была притормозить в конце спуска, однако этого не произошло, и она с разгона вошла в воду, в результате чего посетителей выбросило из неё. Согласно данным телекомпании, на аттракционе не сработал водяной насос, предназначающийся для мягкого торможения.

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