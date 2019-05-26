В Якутии госпитализировали директора одной из школ с ножевым ранением

Директор школы в якутском селе Чаранг получил ножевое ранение и был доставлен в местную больницу. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в республиканском МВД.
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу. Причастны к нему могут быть несовершеннолетние. Пострадавший пытался остановить группу молодых людей, которая избивала человека.
В больнице, куда поступил мужчина, агентству сообщили, что его состояние оценивается как стабильное, он находится в сознании и может разговаривать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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