В Мексике неизвестные открыли огонь по участникам семейного праздника

Пять человек погибли в результате перестрелки в районе Коалькао в штате Мехико. Об инциденте сообщает телеканал Televisa.
Как уточняется, неизвестные ворвались на семейный праздник и открыли огонь на поражение. После этого они скрылись.
Трое погибли на месте, двое скончались в больнице, ещё трое находятся в крайне тяжёлом состоянии.
По предварительной версии, между злоумышленниками и жертвами возник спор, который перерос в перестрелку.
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