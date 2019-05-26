В Мексике неизвестные открыли огонь по участникам семейного праздника

Пять человек погибли в результате перестрелки в районе Коалькао в штате Мехико. Об инциденте сообщает телеканал Televisa.

Как уточняется, неизвестные ворвались на семейный праздник и открыли огонь на поражение. После этого они скрылись.

Трое погибли на месте, двое скончались в больнице, ещё трое находятся в крайне тяжёлом состоянии.

По предварительной версии, между злоумышленниками и жертвами возник спор, который перерос в перестрелку.