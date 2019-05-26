Москвичей ожидает гроза и тёплая погода в воскресенье

При этом температура столичного региона не опустится ниже 22 градусов, а в Подмосковье будет не ниже 21 градуса.

26 мая в Москве будет облачно с прояснениями, местами ожидаются дождь и гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дневная столичная температура будет находиться на отметке 22–24 градуса тепла. В области — от 21 до 26 градусов. Западный ветер, скорость которого составит 5–10 м/с, при грозе — от 12 до 17 м/с.

Ночью температура в Москве задержится на 10–12 градусах, и чуть пониже в Подмосковье — от 7 до 12 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы — 740 мм от рт.ст.

Гидрометцентр предупреждает москвичей и жителей Подмосковья о жёлтом уровне опасности в связи с дождями и грозами.