СМИ сообщили о возможности слияния Fiat Chrysler и Renault

Такая процедура может помочь обеим сторонам исправить имеющиеся у них недостатки.

Автоконцерны Fiat Chrysler и Renault ведут серьёзные переговоры о своём слиянии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Подобная процедура может помочь обеим сторонам исправить имеющиеся у них недостатки. В частности, FCA производит множество грузовых автомобилей и владеет маркой Jeep, однако не имеет большие доходы в Европе. Renault же не имеет выхода на американский рынок, несмотря на широкую линейку моделей.

Слияние может включать в себя передачу части капитала. Оба концерна отказались комментировать агентству данную информацию.