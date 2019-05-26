СМИ сообщили о возможности слияния Fiat Chrysler и Renault

Автоконцерны Fiat Chrysler и Renault ведут серьёзные переговоры о своём слиянии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Подобная процедура может помочь обеим сторонам исправить имеющиеся у них недостатки. В частности, FCA производит множество грузовых автомобилей и владеет маркой Jeep, однако не имеет большие доходы в Европе. Renault же не имеет выхода на американский рынок, несмотря на широкую линейку моделей.
Слияние может включать в себя передачу части капитала. Оба концерна отказались комментировать агентству данную информацию.
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