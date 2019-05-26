В Киеве пьяный мужчина чуть не задушил ребёнка в супермаркете — видео

Читайте также

В Киеве пьяный мужчина чуть не задушил ребёнка в супермаркете — видео

626

Суд постановил применить к нему личное обязательство, в соответствии с которым он может получить до пяти лет лишения свободы.

В Киеве пьяный мужчина напал на ребёнка и попытался его задушить. Об этом сообщила полиция Киева в соцсетях.

Правоохранительные органы выяснили, что у кассы мужчина напал на 9-летнего мальчика и начал его душить. Мама, которая стояла рядом, набросилась на незнакомца. После чего злоумышленник отпустил ребёнка, — говорится в сообщении полиции.

Мужчину задержали охранники магазина до приезда полицейских, после чего его доставили в отдел. 42-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Суд постановил применить к задержанному меру пресечения в виде личного обязательства, санкция статьи подразумевает до пяти лет лишения свободы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×