В Киеве пьяный мужчина чуть не задушил ребёнка в супермаркете — видео

Суд постановил применить к нему личное обязательство, в соответствии с которым он может получить до пяти лет лишения свободы.

В Киеве пьяный мужчина напал на ребёнка и попытался его задушить. Об этом сообщила полиция Киева в соцсетях.

— Правоохранительные органы выяснили, что у кассы мужчина напал на 9-летнего мальчика и начал его душить. Мама, которая стояла рядом, набросилась на незнакомца. После чего злоумышленник отпустил ребёнка, — говорится в сообщении полиции.

Мужчину задержали охранники магазина до приезда полицейских, после чего его доставили в отдел. 42-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Суд постановил применить к задержанному меру пресечения в виде личного обязательства, санкция статьи подразумевает до пяти лет лишения свободы.