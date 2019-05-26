Российские военные привезли гумпомощь в Алеппо

Жителям сирийского города Алеппо раздали несколько сотен продовольственных пайков, привезённых российскими военными. Об этом рассказал представитель Центра примирения враждующих сторон в САР Юрий Кулик.

По его словам, за получением продовольствия выстроились две очереди: в одной стояли мужчины, а в другой — женщины с детьми.

При этом Кулик не исключил, что вскоре акцию проведут вновь.

— Этот район был выбран как наиболее пострадавший от боевых действий. Гуманитарные наборы здесь людям просто необходимы, так как город находится в полуразрушенном состоянии, — передаёт его слова ТАСС.

Как уточняется, жители района постепенно возвращаются.

Глава районной администрации Хассан Алтаха рассказал, что впереди предстоит нелёгкая работа по устранению последствий войны.

— Некоторые местные жители погибли, кто-то оказался в больницах, разрушены многие дома. Благодаря сирийскому правительству и помощи от России мирная жизнь возвращается, — отметил он.